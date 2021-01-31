В Новосибирске рабочий спрыгнул с трехметровой автовышки, чтобы избежать удара током от оборвавшегося провода

Рабочий успел спрыгнуть и провод не задел его. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирский рабочий чуть не погиб от удара током при обрезке деревьев. Инцидент произошел вечером 30 января на улице Советской.

По данным новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», рабочий находился на автовышке и обрезал тополя. Внезапно ветка упала на провод линии электропередач и оборвала его. Спасаясь, мужчина спрыгнул с автовышки и упал на землю с высоты 3 метров.

Упавшего придавало веткой: насколько тяжелые травмы он получил, на данный момент неизвестно.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить все обстотельства произошедшего.

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