Погода в Новосибирске на 31 января 2021 года: синоптики рассказали, насколько сильно похолодает

В воскресенье Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 31 января 2021 года обещает быть морозной - таков прогноз метеорологов.

— В Новосибирске днем будет -15...-17 градусов, в ночь на 1 февраля похолодает до -15...-20 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь, на дорогах возможен гололед, — сообщили в Западно-Сибирской Гидрометцентре.

По области температура днем составит -13...-18 градусов, в некоторых районах потеплеет до -7...-12 градусов. В ночь на 1 февраля столбик термометра покажет -15...-20 градусов, в гекоторых районах похолодает до -25 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.

«Яндекс.Погода» обещает днем 31 января -18...-23 градуса, ночью на 1 февраля похолодает до -22...-23 градуса. Будет ясно, без осадков. Возможен восточный ветер со скоростью 3 - 8 м/с.

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