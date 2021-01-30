В Новосибирске водитель автобуса умер от инсульта за рулем

После того, как водителю стало плохо за рулем, его автобус столкнулся с троллейбусом. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске умер водитель автобуса № 39. Мужчина потерял сознание за рулем, после этого его автобус столкнулся с троллейбусом на встречной полосе. Несчастный случай произошел днем 31 января возле остановки «Красина». Несмотря на усилия врачей, сибиряка не удалось спасти. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — В отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что в карете «скорой помощи» скончался водитель автобуса, по предварительной информации, от инсульта. Установлено, что около 13:00 возле остановки «Красина» водителю стало плохо, и он потерял сознание. Автобус продолжил движение и повредил зеркало троллейбуса. Из пассажиров никто не пострадал, — пояснили КП-Новосибирск в ведомстве. Сейчас по факту смерти водителя проводится проверка.

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