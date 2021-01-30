95-летняя бабушка стала заложницей большого сугроба под Новосибирском

Трактор и грузовик заблокировали пенсионерке выход из дома. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Необычный вызов поступил на телефон дежурного Черепановского отдела полиции 28 января. Пенсионерка хотела сходить в магазин, но не смогла покинуть ограду собственного дома на улице Куйбышева. Оказалось, что накануне рядом с избушкой на узкой улице забуксовал большой тягач. Освобождая грузовик, водитель накидал огромную кучу снега к воротам одинокой сибирячки. Следом прошел трактор и совсем заблокировал пенсионерке выход из дома.

— Жительница Черепаново позвонила по телефону в дежурную часть и сказала, что не может выйти из дома из-за высокого сугроба. Эта информация была передана участковому, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Полицейский пришел с проверкой к бабушке и сообщил о проблеме в центр социальной защиты населения.

— Потом с центра соцзащиты ко мне отправили сотрудника: он почистил снег, отгреб эту большую кучу и в понедельник пообещал снова прийти на помощь, — рассказала КП-Новосибирск Анна Александровна Бирюкова.

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