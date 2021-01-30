В Новосибирске ищут пациентку, сбежавшую из психиатрической больницы

Девушка ушла из больницы утром 27 января. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске ищут 20-летнюю пациентку, ушла из психиатрической клиники в Дзержинском районе. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Утром 28 января из психиатрической больницы № 3 ушла 20-летняя девушка, которая находилась на лечении с 2020 года. Сотового телефона у нее с собой нет, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Поисками сибирячки занимаются в полиции.

— Поступало обращение от медработника больницы. В данный момент оперативные работники проводят розыск, — сказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по области.

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