Под Новосибирском «девятка» с шестью пассажирами врезалась в пожарную машину

У водителя "ВАЗа" не было прав на вождение. Фото: ОГИБДД ОМВД России по Болотнинскому району

В городе Болотном Новосибирской области «ВАЗ-21099» столкнулся с пожарной машиной. Произошло все вечером 29 января. В машине, попавшей в ДТП, было 6 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали инцидент.

— В 19:04 автоцистерна пожарно-спасательной части Болотного выехала на вызов. Попутно с ней двигался «ВАЗ-21099», который развернулся, не пропустив автоцистерну, что и вызвало ДТП. В автомобиле было 6 человек. Водитель, не имевший удостоверения, повредил нос. Его отвезли в больницу, затем вернули на место ДТП. У пожарной машины незначительно повредился бампер, но сейчас она на боевом дежурстве, — сообщил начальник пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков.

Напомним, утром 29 января в Новосибирска также было ДТП с пожарной машиной. В нем никто не пострадал.

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