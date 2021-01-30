Сибиряк, сидящий на карантине из-за коронавируса, выступил на «Comedy баттл» по видеосвязи — такого в истории шоу еще не было

Вадим Баула не смог приехать на съемку. Фото: obzoronline.ru

Житель Новосибирской области Вадим Баула выступил в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. Комик удивил тем, что не вышел на сцену, а появился перед жюри на большом экране. Премьеры выпуска с участием сибиряка прошла 29 января.

Вадим переболел коронавирусом, выздоровел, но не рискнул выходить на публику, а решил досидеть две недели на карантине. Узнав это, жюри назвали его «самым безопасным участником» из всех.

— Прикольно выступать и не видеть перед собой зрительный зал. Как будто мой сольный концерт в Бердске, — поделился впечатлениями Вадим.

Сибиряк шутил о том, что считается легендой в своем родном городке и как сложно стать известным человеком в Бердске.

— Моей мечтой детства было попасть на программу «Самый умный» и блеснуть знаниями по сериалу «Улица разбитых фонарей». И пусть бы кто меня обыграл! Если шутки не заходят, это нормально — у меня сейчас и не должно быть вкуса, — шутил Вадим.

Юмор уроженца Сибири судьи оценили, пропустив его во второй тур.

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