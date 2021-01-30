В Новосибирске от коронавируса скончались еще 7 человек: самой старшей из них было 84 года

Еще несколько человек умерли от коронавируса в Новосибирской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 30 января, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 7 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 57 лет, 69 лет, 69 лет и женщины в возрасте 42 года, 65 лет, 70 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 216 человек, — передает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 113 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 19 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 32 118 человек, в том числе у 1807 детей, выздоровели 29 558 пациентов.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.

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