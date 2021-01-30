Когда уберут главную елку на площади Ленина в Новосибирске: в мэрии назвали сроки

В мэрии рассказали, когда демонтируют елку. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В мэрии Новосибирска рассказали, когда уберут главную елку на площади Ленина. Сначала это планировали сделать в следующем месяце.

— Демонтаж елки мы начнем в воскресенье, 31 января. Он будет длиться около недели. В этот же день будут убирать и каток, — сообщила КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Напомним, Главную новогоднюю елку установили в Новосибирске 13 декабря 2020 года. В последний день на нее можно посмотреть на площади перед Оперным театром. Также еще можно покататься на катке с 15:00 до 22:00 в понедельник и с 11:00 до 22:00 в остальные дни недели.

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