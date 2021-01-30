Несанкционированный митинг 31 января 2021 года в Новосибирске: движение в центре города перекроют

Рассказываем, какие улицы перекроют во время несанкционированного митинга 31 января 2021 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несанкционированный митинг 31 января 2021 года в Новосибирске пройдет в воскресенье. В целях безопасности перекроют центр города.

— С 11:00 до 16:00 водители не смогут проехать по улице Орджоникидзе на участке от Мичурина до Красного проспекта и по улице Депутатской на участке от Серебренниковской до Красного проспекта. С 7:00 до 16:00 на этих участках запрещена парковка, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В связи с перекрытием изменится движение общественного транспорта.

С 11:30 до 14:00 пассажирский транспорт, маршруты которого проходят по участку Красного проспекта от Гоголя до Свердлова, будет следовать по улице Советской.

С 11.00 до 16.00 пассажирский транспорт, маршруты которого проходят по улице Орджоникидзе от Красного проспекта до Мичурина, будет ехать по улице Гоголя.

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