Валил густой дым: ночью в Новосибирске загорелся гриль-бар

Пожарные потушили пламя за полчаса. Фото: стоп-кадр

В субботу, 30 января, на улице Семьи Шамшиных загорелся гриль-бар. Все произошло около двух часов ночи. Очевидцы, заметившие густой дым, сняли вспыхнувшее здание на видео.

— В Центральном районе Новосибирска на улице Шамшиных загорелось помещение гриль-бара. Пожарные выехали на вызов в 1:32, полностью потушили огонь в 2:02. Огонь повредил торговое оборудование и мебель. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек пожарного состава. Пострадавших нет, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, 29 января также ночью загорелась пристройка частного дома.

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