Под Новосибирском дрон обнаружил мертвую женщину в поле

Дрон обнаружил в поле мертвую женщину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Коченевском районе Новосибирской области дрон обнаружил мертвую женщину. Тело лежало в поле в полукилометре от села Приозерное. Позже выяснилось, что оттуда сибирячка ушла из дома.

— Это произошло 28 января. За сутки до этого родные женщины заявили об ее исчезновении. Ей было 62 года, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено, известно, что уж женщины было серьезное заболевание, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В трагедии предстоит разобраться полиции. Точную причину гибели сибирячки установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в ванной одного из квартир жилого дома обнаружили мертвую пенсионерку. Она обварилась в кипятке, когда принимала душ. Женщина получила серьезные ожоги и скончалась.

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