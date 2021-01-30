Погода в Новосибирске на 30 января 2021 года: когда вернутся морозы

Температура резко понизится днем.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Погода в Новосибирске 30 января 2021 года: после недолгого потепления в город возвращаются холода. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
— 30 января в Новосибирской области будет переменная облачность, небольшой снег, мокрый снег. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Ночью будет -9 — -11 градусов, днем температура понизится до -17. Подует юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По прогнозу «Яндекса», утром будет снегопад, который прекратится к вечеру. Также похолодает с -6 до -23 градусов.
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