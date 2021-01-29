Губернатор Андрей Травников: «Новосибирские студенты разработают дизайн помещений нового авиатерминала «Толмачево»

Губернатору доложили о ходе строительства. Фото: правительство Новосибирской области.

Хорошая новость для сибиряков, которым частенько приходится летать в другие города: работы по реконструкции аэровокзального комплекса« Толмачево» идут с опережением графика – свайное поле из более чем двух тысяч свай и фундамент почти готовы. Губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на площадке строительства нового терминала.

Общая строительная готовность составляет уже более 9%. Завершить все работы нулевого цикла строители планируют уже к концу марта, а до конца года – работы по устройству металлоконструкций и монолитных конструкций, по поставке комплектующих фасадов, лифтов, эскалаторов, системы обработки багажа. Процесс закупки оборудования начнётся уже в ближайшее время.

Важный момент, на котором акцентировал внимание Губернатор во время совещания, – привлечение к реализации проекта реконструкции аэровокзала новосибирских компаний. Щебень, цемент, бетон на стройке – новосибирского производства, металлоконструкции также будут поставлять местные производители, сообщил главе региона региональный директор компании подрядчика Невзат Танрысевен. Он уточнил, что на стройке более 60% всех задействованных высококвалифицированых специалистов и 40 % рабочих – новосибирцы.

Глава региона поддержал во время совещания предложение генерального директора АО «Аэропорт Толмачево» Евгения Янкилевича о привлечении новосибирских студентов-дизайнеров для разработки дизайнерских решений интерьеров внутренних помещений аэропорта. Конкурс должен пройти в ближайшие полгода.

- Пассажиры будут сами для себя создавать облик многих помещений аэровокзального комплекса, – отметил Андрей Травников.

Напомним, что процесс реконструкции аэровокзального и аэродромного комплексов Толмачёво удалось запустить благодаря взаимодействию многих сторон – компании «Новапорт», аэропорта Толмачёво, Министерства транспорта России, Росавиации, Правительства Новосибирской области.

Контракт о строительстве нового терминала международного аэропорта Толмачёво им. А. И. Покрышкина подписали в августе прошлого года. Генеральным подрядчиком по договору на строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина выступает турецкая компания ООО «АНТ ЯПЫ». Заказчик – АО «Аэропорт Толмачево». А уже 15 сентября в аэропорту Толмачёво состоялось торжественное погружение конструкции первой сваи на строительной площадке объекта.