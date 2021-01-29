Под Новосибирском пенсионер едва не задавил 30-летнего мужчину на парковке у магазина

Пенсионер сбил мужчину на парковке у магазина. Фото: пресс-служба УГИБДД по НСО

В Карасуке Новосибирской области 63-летний пенсионер наехал на 30-летнего мужчину. Это произошло вечером 25 января на парковке у магазина. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— ДТП произошло около пяти часов вечера. «Лада Гранта» у дома №5 на улице Сорокиной сдавала назад и наехала на пешехода. Пострадал мужчина, — прокомментировали в ведомстве.

На месте аварии работали инспекторы ДПС. Они выясняли обстоятельства ДТП.

Напомним, 29 января под Новосибирском 47-летний мужчина чудом выжил в ДТП с грузовиком. От удара легковушка превратилась в груду металлолома. Водитель отделался царапинами. По словам очевидцев, ему повезло, что руль был с правой стороны, а удар пришелся левую.

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