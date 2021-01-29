У сибирячки с банковской карты неожиданно списали 9 тысяч рублей: в полиции рассказали, что произошло

С карты сибирячки десять раз рассчитывалась в магазине неизвестная ей женщина. Фото: Александр ГЛУЗ

У жительницы Новосибирска неожиданно с карты исчезли 9 тысяч рублей. Женщина тут же обратилась к полицейским с просьбой разобраться, куда пропали деньги. Оказалось, что сибирячка даже не поняла, как выронила карту в подъезде дома на улице Мясникова в Калининском районе, где ее нашла 37-летняя женщина.

— Сибирячка нашла банковскую карту, а затем совершила около 10 покупок в продовольственных магазинах города, приобретая одежду и продукты питания. Всего женщина похитила 8900 рублей. Злоумышленница пояснила, что после совершения покупок выбросила банковскую карту, — прокомментировали инцидент в ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовно дело по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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