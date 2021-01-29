«Ты не видишь, что я тут стою?»: в Новосибирске иномарка заехала на тротуар с пешеходами и чуть не сбила человека

Иномарка, заехавшая на тротуар, едва не протащила на капоте пешехода. Фото: стоп-кадр/«АСТ-54»
В пятницу, 29 января, на тротуаре у дома №55 на проспекте Карла Маркса седан «KIA Rio» заехал на тротуар, по которому в это время шли люди. Один из пешеходов преградил дорогу автомобилисту: иномарка едва не прокатила его на капоте.
— Я полицию вызову. Что ты делаешь-то? Езжай назад, ты по тротуару едешь. Ты не видишь, я тут стою? — возмутился мужчина.
Автомобилист настойчиво пытался продолжить движение по тротуары. Но мужчина-пешеход принципиально стоял на месте и не пускал водителя. В итоге иномарка продолжила движение по тротуару задним ходом. Очевидцы сняли на видео конфликт между водителем и пешеходом и опубликовали ролик в соцсети.
— По данному факту устанавливается личность водителя, после чего будут приняты меры административного воздействия, — прокомментировали в ГИБДД по Новосибирску.
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