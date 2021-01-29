Пробки в Новосибирске 29 января 2021 года: из-за снегопада движение в городе парализовано

Новосибирск сковали 10-балльные пробки.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пробки в Новосибирске 29 января 2021 года: весь день в городе идет снег. По данным сервиса «Яндекс.Карты», Новосибирск сковали 10-балльные пробки.
Движение парализовано в центре Новосибирска, а также на Димитровском мосту в сторону левого берега. Сразу 4 аварии произошли на улице Большевистской. ДТП затрудняет проезд. Стоит улиц Восход. Трудно проехать на улицах Кирова, Ипподромской, Кошурникова и Красному проспекту.
Движение на дороге затруднил снегопад. Фото: «Яндекс.Карты»
— Мост полностью завален снегом, — пишут автомобилисты, которые стоят в пробке.
— Все колом стоит.
— Мы сегодня тут ночевать, наверное, будем.
В ГИБДД автомобилистов предупредили о том, что при ухудшении погодных условий необходимо быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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