Запрет на парковку на улице Новая и Брестская в 2021 году в Новосибирске: объясняем, почему его ввели

Будут установлены знаки "Работает эвакуатор". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запрет на парковку на улице Новая и Брестская в 2021 году в Новосибирске начнет действовать с 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Ограничения устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения, беспрепятственного проезда спецтехники и уборки улиц от снега, — говорится в релизе от мэрии.

В связи с этим будут введены некоторые правила на прилегающих улицах:

— на участке ул. Новой от ул. Кузьмы Минина до ул. Магаданской будут установлены дорожные знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», 8.24 «Работает эвакуатор», 8.5.4. «Время действия» (с 20.00 до 8.00);

— на участке ул. Брестской от ул. Линейной до ул. Кропоткина будут установлены дорожные знаки 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца», 8.24 «Работает эвакуатор», 8.5.4. «Время действия» (с 20.00 до 8.00).

— Для этого вдоль дома № 261/2 на ул. Кропоткина установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

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