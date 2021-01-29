Под Новосибирском показали, как специальный автомобиль возит пенсионеров и инвалидов на занятия спортом и творчеством

Автомобили оснащены гидравлическим подъемником. Фото: пресс-служба правительства НСО

В пятницу, 29 января, в Мошковском районе Новосибирской области показали, как специальный автомобиль возит пенсионеров и инвалидов на занятия спортом и творчеством. Для удобства людей машина оснащена гидравлическим подъемником, а также системой крепления инвалидных кресел, кнопкой вызова водителя.

Как прокомментировала заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Лада Шалыгина, автомобили приобретены в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Машины закреплены за комплексными центрами социального обслуживания населения.

— По итогам 2020 года услугами по доставке специализированными автомобилями воспользовались 13,6 тысяч жителей региона. В 2019 году приобретено 10 таких машин, в конце 2020 года еще 41 машину передали в районы Новосибирской области, — рассказала Лада Шалыгина.

Автомобили бесплатно отвозят пенсионеров, нуждающихся в помощи, в отделения дневного пребывания. Там новосибирцы проходят реабилитацию, занимаются физкультурой и творчеством. Во время поездки пожилых граждан сопровождают социальные работники. Это помогает продлить долголетие сибиряков.

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