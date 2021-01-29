Двое новосибирцев поели роллы в кафе и оказались в больнице

Роспотребнадзор обнаружил в еде кишечную палочку. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске суд приостановил работу кулинарного цеха после отравления двух клиентов. Сибиряки отравились в кафе роллами с ветчиной, которые делают на этом предприятии, и попали в больницу с кишечной инфекцией. Роспотребнадзор выявил, что в цеху не соблюдались правила по производству пищи.

— На предприятии нет бактерицидного оборудования, в холодильниках нет термометры; в горячем цеху обрабатываются овощи не проводится ежедневный осмотр работников, для уборки не выделен отдельный инвентарь, работник кулинарного цеха не прошёл профессиональную гигиеническую аттестацию. Все это не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В пробах обнаружены кишечные палочки и стафилококк, — сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Адвокат компании просил назначить штраф. Суд же решил приостановить работу кулинарного цеха на два месяца.

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