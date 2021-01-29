В Новосибирске мужчина чуть не умер во время рыбалки на Оби

Сибиряка нашли возле Затона. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Днем в пятницу, 29 января, в микрорайоне Затон очевидцы обнаружили мужчину. По их словам, новосибирцу стало плохо во время рыбалки. В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что произошло.

— По предварительной информации, у мужчины прихватило сердце. На месте работает полиция, была вызвана "скорая помощь", — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, 14 января на остановке возле психиатрической больницы № 3 местные жители нашли в снегу мужчину. Сибиряка пытались реанимировать, но не смогли спасти.

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