В Новосибирске мужчина чуть не умер во время рыбалки на Оби

Сибиряка нашли возле Затона.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Днем в пятницу, 29 января, в микрорайоне Затон очевидцы обнаружили мужчину. По их словам, новосибирцу стало плохо во время рыбалки. В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что произошло.
— По предварительной информации, у мужчины прихватило сердце. На месте работает полиция, была вызвана "скорая помощь", — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, 14 января на остановке возле психиатрической больницы № 3 местные жители нашли в снегу мужчину. Сибиряка пытались реанимировать, но не смогли спасти.
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