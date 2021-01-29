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Коронавирус Covid-19

В минздраве Новосибирской области объяснили, почему людям приходится ждать очереди на прививку от коронавируса

Сейчас в области осталось только тысяча доз вакцины
Надежда РЫЖКИНА
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Многим желающим приходится пока что ждать своей очереди несколько дней.

Многим желающим приходится пока что ждать своей очереди несколько дней.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация против коронавируса. По словам замминистра здравоохранения Елены Аксеновой, в области осталось тысячи доз вакцины «Спутник V», а вскоре должны доставить еще 100 тысяч. Но некоторые сибиряки пожаловались, что в больницах уже сейчас закончился препарат, а ждать своей очереди приходится несколько дней.

В минздраве региона КП-Новосибирск объяснили, когда ждать следующей поставки «Спутника V» и почему желающих поставить прививку записывают на более поздние даты.

— Поставка новых доз вакцины из Москвы централизована. Обещано 100 тысяч доз до конца февраля, и приходить они будут постепенно. Но пока мы не знаем, когда точно будет следующая поставка и в каких количествах, — КП-Новосибирск пресс-секретарь минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.

Вначале вакцинируют пенсионеров, учителей и медработников. Остальных желающих приглашают после того, как поставят прививки людям из приоритетных групп, пояснили в минздраве.

— Если у кого-то есть проблемы с записью, то просьба обращаться с этим напрямую в минздрав, — говорит Светлана Шуваева.

Напомним, прививку против коронавируса поставили более 14 тысяч новосибирцев. Пункты вакцинации сейчас открыты в 61 медучреждении.

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