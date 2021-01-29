Пробки в Новосибирске 29 января 2021 года: из-за ДТП с троллейбусом не проехать возле площади Энергетиков

Возле площади Энергетиков из-за обрыва проводов затормозилось движение. Фото: "2Гис".

Пробки в Новосибирске 29 января 2021 года возникли из-за того, что под железнодорожным мостом возле площади Энергетиков оборвались провода троллейбуса. Из-за этого застопорилось движение по проезду Энергетиков, улицам Широкой, Котовского и Ватутина.

Согласно сервису «2Гис», уровень загруженности дорог на 10:30 утра составил 7 баллов. Водители жалуются: из-за на то, чтобы переехать на левый берег по Димитровскому мосту, у них ушло больше часа.

Водители провели в пробках несколько часов. Фото: "2Гис".

— На выезде с моста в среднем ряду произошел обрыв троллеи. В связи с этим ограничено движение во всех направлениях, Госавтоинспекция рекомендует найти альтернативные пути, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Напомним, утром 29 января в Кировском районе Новосибирска произошло еще одно ДТП, вызвавшее пробки: на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись пожарная машина и «Лада Самара».

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