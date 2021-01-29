«Хотел обойти затор»: в Новосибирске пожарная машина столкнулась на встречке с «Ладой»

ДТП случилось в Кировском районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром в пятницу, 29 января, в Кировском районе Новосибирска случилось ДТП с пожарной машиной. Авария произошла около 7:30. Как рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», спецмашина с включенными сигналами ехала со стороны к площади Кирова, выехала на встречную полосу, чтобы объехать затор, и столкнулась с седаном «Лада Самара».

Возле места аварии затормозилось движение. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ГИБДД по Новосибирску прокомментировали инцидент.

— Столкновение машин «ВАЗ» и «ЗИЛ» произошло возле дома № 60 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Никто не пострадал, оформлено как ДТП с материальным ущербом, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по городу Владислав Савченков.

Возле места аварии образовался затор в сторону улицы Петухова.

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