«Хотел обойти затор»: в Новосибирске пожарная машина столкнулась на встречке с «Ладой»

ДТП случилось в Кировском районе.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Утром в пятницу, 29 января, в Кировском районе Новосибирска случилось ДТП с пожарной машиной. Авария произошла около 7:30. Как рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», спецмашина с включенными сигналами ехала со стороны к площади Кирова, выехала на встречную полосу, чтобы объехать затор, и столкнулась с седаном «Лада Самара».
Возле места аварии затормозилось движение.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В ГИБДД по Новосибирску прокомментировали инцидент.
— Столкновение машин «ВАЗ» и «ЗИЛ» произошло возле дома № 60 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Никто не пострадал, оформлено как ДТП с материальным ущербом, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по городу Владислав Савченков.
Возле места аварии образовался затор в сторону улицы Петухова.
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