В Новосибирской области 58-летний мужчина после пожара оказался в больнице, хотя не получил ожогов: объясняем, что произошло

Врачи объяснили, из-за чего сибиряку поплохело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Коченево, что под Новосибирском, стало плохо 58-летнему мужчине. До этого он помогал тушить пожар. Ранним утром 27 января его увезли в больницу на «скорой помощи». Врачи объяснили, в чем причина плохого самочувствия сибиряка.

— Житель поселка пострадал после тушения пожара. Ему стало плохо из-за острой реакции на стресс, отравление угарным газом под вопросом, — рассказал КП-Новосибирск источник. В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что произошло. — В 05:52 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Рабочая в Коченево. Пожарные были на месте вызова через 6 минут. В этот время открытым огнем горела веранда под одной кровлей с частным домом. 4 минуты понадобилось пожарным для локализации возгорания. Еще 20 минут — на ликвидацию открытого горения. Огонь повредил веранду, дом внутри и кровлю. Пожарные продолжали работы про разбору и проливке обгоревших конструкций до восьми утра, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по НСО.

Напомним, 29 января в Новосибирске загорелась постройка во дворе частного дома. К счастью, там обошлось без жертв.

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