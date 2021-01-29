«Как страшно горит»: ночью в Новосибирске вспыхнула пристройка частного дома

Пламя охватило здание за считанные минуты. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 29 января, на улице Островского загорелась пристройка во дворе частного дома. Случилось все в третьем часу ночи. Встревоженные соседи сняли пожар на видео.

— Загорелся дом. Все произошло так быстро, буквально за пять минут, как же страшно, — рассказали очевидцы в соцсетях.

В ГУ МЧС пояснили, что произошло.

— В 2:26 пожарные выехали на улицу Островского. Горела пристройка возле частного дома. Открытое горение ликвидировали в 2:50. Погибших и пострадавших нет. Огонь повредили стены и домашние вещи, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, 28 января на проспекте Димитрова в Новосибирске посреди проезжей части загорелся «Кадиллак».

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