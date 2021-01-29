«Очень боевая игра!»: хоккеисты «Сибири» вырвали победу у челябинского «Трактора»

ХК «Сибирь» обыграла челябинский «Трактор». Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» обыграла команду «Трактор» из Челябинска. Матч регулярного чемпионата КХЛ 2020/2021 прошел в Ледовом дворце спорта «Сибирь» 28 января.

— В упорном поединке «Сибирь» побеждает «Трактор» в овертайме 3-2! — прокомментировали результат игры в клубе.

Первую шайбу отправил в ворота соперника нападающий «Сибири» Никита Коротков. Счет команд сравнялся на последних минутах игры. Исход матча решился в овертайме: новосибирские хоккеисты забили третий гол в ворота «Трактора». Победное очко команде принес нападающий Олег Ли

Новость о победе команды воодушевила болельщиков из Новосибирска.

— Сегодня я увидела Сибирь прошлого сезона! Красавчики! С победой!

— Ли красавец! Сначала сам в ворота заехал, потом шайбочку вколотил!

— Не очень зрелищная, но очень боевая игра, — написали они в соцсетях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru