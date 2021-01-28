Губернатор Андрей Травников: «Мы привлекли в область из федерального бюджета рекордные 68 миллиардов рублей на проекты развития»

Андрей Травников подвел итоги года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Губернатор Андрей Травников представил отчёт о результатах работы Правительства Новосибирской области в 2020 году на сессии Законодательного Собрания 28 января.

Глава региона рассказал, что собственные доходы в региональном бюджете выросли на 1,2%. Новосибирская область осталась в группе регионов, которые сохранили положительную динамику. Кроме того, из федерального бюджета было привлечено в два раза больше средств на проекты развития по сравнению с 2019 годом – рекордные 68 млрд рублей.

Только по нацпроектам в минувшем году в регионе выполнено мероприятий на 33,6 млрд рублей – на 20 % больше, чем в 2019 году. Сдано в эксплуатацию 90 дорожных объектов. В муниципалитетах благоустроены 142 двора и 83 общественных пространства. Второй год подряд достойных результатов регион достигает по программе ликвидации аварийного жилья – плановый показатель федерального проекта перевыполнен почти в полтора раза. В прошлом году в Новосибирской области расселили 1778 человек и ликвидировали 26,5 тыс. кв. метров аварийного жилфонда.

По всем программам построено и реконструировано 63 социальных объекта, в том числе Региональный перинатальный центр, 32 ФАПа, амбулатории в Дорогино и Октябрьском, больница в Оби. Вопреки пандемии в Новосибирской области продолжалась реализация всех важных для развития территорий региона программ, инфраструктурных, социальных проектов.