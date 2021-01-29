Погода в Новосибирске на 29 января 2021 года: в город придут метели

На Новосибирск надвигаются пурга и сильный ветер. Фото: Иван ВИСЛОВ

Погода в Новосибирске 29 января 2021 года: синоптики обещают снег и ураганный ветер.

— 29 января будет небольшой снег и метели. Местами изморозь и дымка. Температура воздуха ночью составит -4 — -6 градусов, днем -1 — -3. Ветер юго-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области ожидается также переменная облачность, мокрый снег, местами метель. На дорогах снежные заносы с порывами ветра до 22 метров в секунду.

По прогнозу «Яндекса», весь день 29 января будет небольшой снег и около -5 — -6 градусов на протяжении всего дня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru