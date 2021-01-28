В Новосибирске таксист поджег внедорожник замдиректора компании, продающей медтовары

Машину подожгли ночью 27 января. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске на улице Лесосечная новосибирец поджег внедорожник «Nissan Patrol». Машина принадлежала заместителю директора компании по продаже медицинского оборудования. Все произошло ночью в среду, 27 января. Информацию об этом КП-Новосибирск передал источник в правоохранительных органах.

— Преступник передвигался на автомобиле «Skoda Octavia» светлого цвета с логотипом такси. Возгорание «Nissan Patrol» попало на камеры, видеозапись изъята. Проводится расследование, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Напомним, в августе 2020 года сотрудница Новосибирского главка МВД подожгла машину, принадлежащую семье с девочкой-инвалидом. ЧП попало на видео, полицейскую лишили работы и отправили под суд.

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