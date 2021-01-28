«Капот зажало кузовом»: в Новосибирске такси угодило под «КамАЗ»

ДТП случилось на Красном проспекте. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Вечером в четверг, 28 января, на Красном проспекте в Новосибирске произошла авария. Автомобиль «Рено Флюэнс» с наклейками такси попал под «КамАЗ».

— Такси попало в «слепую зону» водителя «КамАЗа». Из-за этого кузов грузовика прижал капот легковушки, — рассказали в группе «АСТ-54».

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску сообщили, что ДТП обошлось без жертв.

— Информации о пострадавших или погибших в ДТП нет, — сообщил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по городу Владислав Савченков.

Напомним, 28 января в Карасукском районе Новосибирской области погиб 41-летний водитель «Мазды»: его машина врезалась в грузовик, ехавший перед ним.

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