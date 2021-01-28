Заметет все: в МЧС предупредили о метелях и ураганном ветре в Новосибирске

29 января с утра будут бушевать метели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное управление МЧС по Новосибирской области предупредило, какой будет погода в Новосибирске 29 января 2021 года. К утру в городе разбушуются метели и сильный ветер.

— По данным Гидрометцентра, 29 января по Новосибирской области ожидаются снег, метели, днем порывы ветра до 22 метров в секунду, — предупредили в областном ГУ МЧС.

Западно-Сибирский Гидрометцентр обещает в Новосибирске мокрый снег, метели, заносы и гололедицу на дорогах. При этом на улице будет тепло: -1 — -3 градуса днем и -4—-6 градусов ночью.

Напомним, непогода в Новосибирске провоцирует пробки и аварии на дорогах. Так, на многих улицах города вечером трудно было проехать из-за сильного снегопада.

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