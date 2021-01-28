Пробки в Новосибирске 28 января 2021 года: город встал в 9-балльном заторе

Несколько автомобилистов попали в аварии. Фото: "2Гис".

Пробки в Новосибирске 28 января 2021 года: из-за снегопада автомобилисты застряли на дорогах. Сервис «2Гис» оценивает уровень заторов на улицах и магистралях в 9 баллов — такой показатель сохраняется уже несколько часов.

Водителей такая ситуация совершенно не устраивает. По их словам, во время морозов пробок было гораздо меньше.

— Пока стоим, уже состарились!

— Из-за снега не могу проехать.

— Верните 40 градусов мороза!

— Ночью будем дома, — пишут они в «2Гис».

Из-за непогоды случилось несколько ДТП. Водители сообщают о столкновении автомобилей на улицах Фабричной, Титова, Сибиряков-Гвардейцев, Бугринском мосту. Также новосибирцы жалуются, что движение затруднил загоревшийся на проспекте Димитрова «Кадиллак».

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