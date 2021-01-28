Спасибо за тишину!

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Многоэтажный жилой дом на улице Ватутина в Ленинском районе города Новосибирска уже несколько лет является пользователем услуги Агентства Безопасности ГВАРДИЯ «Безопасный двор». В соответствии с ее условиями каждый житель дома имеет возможность неограниченное количество раз обратиться в дежурную часть Агентства для защиты от правонарушений и получить квалифицированную помощь.

27 января в 22.40 этим правом воспользовались сразу несколько жильцов дома, которым мешала заснуть громкая музыка у соседей. Оперативным дежурным по указанному адресу была направлена группа быстрого реагирования. Бойцы ГБР обследовали подъезд и установили квартиру, жильцы которой нарушали ночной покой. Бойцы сделали жильцам замечание, и те послушно выключили музыку. В подъезде стало тихо и спокойно, за что председатель ТСЖ и поблагодарила «гвардейцев».