«Огонь было видно за 300 метров»: в центре Новосибирска загорелся «Кадиллак»

Иномарка загорелась около 18 часов.
Фото: Никита МАНЬКО
В четверг, 28 января, на проспекте Димитрова около площади Кондратюка загорелась черная иномарка. Об этом КП-Новосибирск сообщил очевидец с места происшествия.
— Горит «Cadillac Escalade», вспыхнул прямо на дороге, возможно, из-за ДТП. Машина новая огонь было видно за 300 метров, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.
Пожарные потушили огонь за несколько минут.
Фото: Никита МАНЬКО
В ГУ МЧС прокомментировали инцидент.
— 17:54 пожарные выехали на проспект Димитрова, через 3 минуты были на месте, локализовали огонь в 17:59, в 18:09 — полная ликвидация пожара. Загорелся моторный отсек автомобиля «Кадиллак», его хозяева не пострадали, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Напомним, вечером 27 января в Новосибирске загорелась кулинария. В пожаре погиб мужчина.
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