«Огонь было видно за 300 метров»: в центре Новосибирска загорелся «Кадиллак»

Иномарка загорелась около 18 часов. Фото: Никита МАНЬКО

В четверг, 28 января, на проспекте Димитрова около площади Кондратюка загорелась черная иномарка. Об этом КП-Новосибирск сообщил очевидец с места происшествия.

— Горит «Cadillac Escalade», вспыхнул прямо на дороге, возможно, из-за ДТП. Машина новая огонь было видно за 300 метров, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Пожарные потушили огонь за несколько минут. Фото: Никита МАНЬКО

В ГУ МЧС прокомментировали инцидент.

— 17:54 пожарные выехали на проспект Димитрова, через 3 минуты были на месте, локализовали огонь в 17:59, в 18:09 — полная ликвидация пожара. Загорелся моторный отсек автомобиля «Кадиллак», его хозяева не пострадали, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, вечером 27 января в Новосибирске загорелась кулинария. В пожаре погиб мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске во время пожара в кулинарии погиб мужчина

Причины ЧП выясняют пожарные (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru