Уборка снега в Новосибирске 28 января 2021 года: какие улицы почистят

Снег будут убирать 2 дня подряд. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уборка снега в Новосибирске 28 января 2021 года идет полным ходом. За прошедшие сутки в городе прошел сильный снегопад.

— Вчерашний снегопад отработали удовлетворительно, остановки работы общественного транспорта не допущено, увеличения количества ДТП и столкновений транспорта с материальным ущербом не отмечается, — подчеркнул начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Юрий Сердюк.

В связи с этим в ночь с 28 на 29 января уборка и вывоз снега будут производиться на следующих улицах:

— в Центральном округе — на ул. Максима Горького, ул. Писарева, ул. Ленина, Вокзальной магистрали, ул. Нарымской, ул. Дуси Ковальчук, Красном проспекте, Мочищенском шоссе;

— в Дзержинском районе — на ул. Учительской;

— в Октябрьском районе — на Октябрьской магистрали, ул. Большевистской, ул. Выборной, ул. Дубравы;

— в Ленинском районе — на ул. Титова;

— в Кировском районе — на Бугринском мосту и ул. Сибиряков-Гвардейцев;

— в Первомайском районе — на ул. Вересаева;

— в Калининском районе — на ул. Богдана Хмельницкого;

— в Советском районе — на мосту ГЭС, ул. Ильича.

В дневное время 29 января уборка и вывоз снега запланированы:

— в Центральном округе — на Красном проспекте, ул. Нарымской, тротуарах ул. Северной, островках безопасности ул. Дуси Ковальчук;

— в Дзержинском районе — на ул. Учительской;

— в Октябрьском районе — на Октябрьской магистрали;

— в Ленинском районе — на ул. Станиславского;

— в Кировском районе — на ул. Оловозаводской и Бугринском мосту;

— в Советском районе — на ул. Варшавской, ул. Полевой;

— в Первомайском районе — на ул. Нахимова;

— в Калининском районе — на ул. Тюленина.

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