«Дети ходят в школу по очереди»: сибирячка, переехавшая в Германию, рассказала, как там переживают карантин из-за коронавируса

В Германии разрешают маски только нескольких видов, но выдают их бесплатно. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жительница Новосибирска Мария Рехан, переехавшая в Германию пять лет назад, рассказала, какие карантинные меры проводят в этой стране. Сибирячка вместе с мужем поселились в Югенхейме — деревни вблизи Майнца.

— В некоторых регионах запрещено удаляться от дома больше чем на 15 километров, если у тебя нет на это веской причины. Если число заболевших больше 200 на 100 тысяч населения, тогда людям нужно придерживаться этих правил. Запретили любые маски, кроме медицинских масок и респираторов ffp2. Зато их выдают бесплатно на работе и в автобусах. В школах классы делят на группы по 10 человек, чтобы дети ходили на занятия по очереди. Многие сейчас работают из дома, — рассказала изданию «Сибкрай.ru» Мария Рехан.

Как и в России, коронавирус повлиял на работу предприятий и учебных заведений. Весной 2020 года университетам и школам пришлось перейти на удаленку, многие работники оказались дома и получали пособие по безработице. В августе часть ограничений сняли, но в декабре из-за второй волны снова пришлось все закрыть.

В Германии первыми прививают пожилых людей, работников домов престарелых и больниц. Там так же обсуждают российские вакцины, в том числе новосибирскую «ЭпиВакКорону». Мария Рехан пока не спешит прививаться, но планирует это сделать, когда окончит университет. О разработке «Вектора» она слышала от родных, оставшихся в Новосибирске, хорошие отзывы.

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