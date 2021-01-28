«Облил ее водой и выгнал на улицу»: сибирячка, поссорившаяся с мужем, обратилась к прохожим за помощью

Прохожие вызвали полицейских по просьбе женщины, поругавшейся с мужем. Фото: КП

Под Новосибирском, в дачном поселке Кудряшовский, супруг поссорившись с женой, выгнал ее на улицу. Перед тем, как выставить женщину за дверь он облил ее водой. Растерянная женщина ходила по улице и просила помощи у прохожих. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Это произошло в ночь с 25 на 26 января около 04.00. Женщина ходила по улице Октябрьская с электрошокером в руках и просила вызвать полицию, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Соседи вызвали полицейских, которые теперь разбираются в обстоятельствах случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru