Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 самых выгодных кредитов наличными

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

При составлении рейтинга эксперты Выберу.ру учитывали такие ключевые параметры, как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Всего в рейтинге рассматривается 20 предложений банков, входящих в Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля.

Минимальная процентная ставка по «Кредиту наличными» Банка УРАЛСИБ» (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5,5% годовых в рублях. Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Подробную информацию по кредиту наличными и другим продуктам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка.

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