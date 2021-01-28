В Бердске похитили 23-летнего сибиряка, затолкав его в чужую машину

Полицейские задержали двух парней, пытавшихся украсть автомобиль жителя Бердска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердске похитили 23-летнего парня. Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 января. У ледового дворца спорта на улице Боровая незнакомцы затолкали сибиряка в чужую машину и забрали ключи от его автомобиля. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности.

— Злоумышленники выдумали, что парень должен им деньги. Они затолкнули его в свой автомобиль LADA «Priora», затем завладели автомобилем «ВАЗ-2107» мужчины, и стали передвигаться по городу. Парень успел отправить сообщение друзьям, в которой просил о помощи. Они передали информацию о нападении диспетчеру службы 112. Злоумышленников спугнул звонок полицейских, которые выясняли местонахождение потерпевшего. После этого мужчины отпустили парня и сами попытались скрыться, — сообщили в ведомстве.

Полицейские по горячим следам задержали нападавших. Ими оказались 26-летний и 29-летний жители Бердска. Один из них уже был судим за кражу. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru