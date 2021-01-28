Минздрав Новосибирской области запустил проект по телемедицине для лечения коронавируса

Врачи благодаря современным технологиям имеют больше возможностей оказать помощь пациентам. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области начал реализовываться проект по телемедицине для больных коронавирусом. Благодаря современным технологиям участковые врачи могут общаться с пациентами ежедневно и оказывать всю необходимую помощь.

В этом пилотном проекте минздрава Новосибирской области принимают участие три поликлиники, которые дежурят по очереди. Один из участников пилотного проекта – ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №20».

- Телемедицина – это международная практика. Если пациент болеет коронавирусом, то нуждается в постоянном наблюдении, отслеживании динамики. Сделать это несложно, для этого не нужно постоянно ходить в поликлинику, просто нужно чтобы у пациента и врача был компьютер с веб-камерой или смартфон», – отмечает главный врач поликлиники № 20 Игорь Воробье

Для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь онлайн, пациенту достаточно авторизоваться влЛичном кабинете на портале reg.nso.ru (http://www.reg.nso.ru/). Далее можно выбрать дежурного врача и удобное время. В личном кабинете отобразится ссылка, по которой в назначенное время нужно перейти с любого гаджета с доступом в интернет для связи с врачом.

За первые четыре недели работы пилотного проекта его возможностями воспользовались 50 пациентов.

Но это еще не все: ак министерством здравоохранения Новосибирской области сейчас разрабатывается механизм удаленной выписки рецепта. Планируется внедрить телемедицинские консультации по вопросам льготного лекарственного обеспечения, в том числе – выписку рецепта в электронном виде. Готовый рецепт будет ждать пациента уже в аптеке.