Под Новосибирском погиб 41-летний водитель «Mazda»: он врезался в грузовик, ехавший перед ним

Полицейские выясняют причину смертельного ДТП под Новосибирском. Фото: ОГИБДД

На трассе в Карасукском районе Новосибирской области произошла трагедия. Там в аварии с грузовиком погиб 41-летний мужчина. Подробности ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Авария произошла 27 января в 23.30 на 381 километре автодороги «Новосибирск-Карасук. Водитель «Mazda» ехал со стороны Карасука в сторону поселка Краснозерское. Врезался в грузовой автомобиль «МАН» с полуприцепом под управлением 34-летнего водителя. Фура ехала в попутном направлении, — прокомментировали в ведомстве.

От полученных травм водитель иномарки умер на месте аварии до приезда врачей «скорой помощи».

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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