В центре Новосибирска «Toyota Altezza» влетела в кроссовер: это попало на видео

Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в кроссовер. Фото: «АСТ-54»

На площади Ленина в центре Новосибирска столкнулись «Toyota Altezza» и кроссовер «Toyota RAV4». Момент, когда произошла авария, сняла камера уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что «Toyota Altezza» на большой скорости выезжает с улицы Вокзальная магистраль на Красный проспект. Вдруг машину занесло, и она врезалась в кроссовер, который в это время двигался по Красному проспекту во встречном направлении. От удара дверь «Toyota Altezza» вмяло в салон.

— В ДТП никто серьезно не пострадал, — прокомментировали аварию в ГИБДД по Новосибирску.

На месте ДТП работал инспекторы ДПС и врачи «скорой помощи».

В ГИБДД обратились к водителям. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге: из-за снегопада движение в городе затруднено.

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