Пробки в Новосибирске 28 января 2021 года: движение парализовано на Октябрьском мосту

В Новосибирске парализовано движение на Октябрьском мосту. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 28 января 2021 года: движение затруднено на Октябрьском мосту в сторону центра города. Затор начинается с площади Лыщинского. Об этом рассказали автомобилисты в «2ГИС».

— Машины с проспекта Карла Маркса и улиц Блюхера выезжают на закрытый перекресток и застопорили движение на мосту, — объяснил один из водителей.

В целом по городу уровень пробок достиг 8 баллов. Также проезд затруднен по улице Большевистской. Там произошло ДТП. Затор растянулся от разъезда Иня до Речного вокзала. Кроме того, пробка образовалась на улицах Объединения и Хилокского.

Напомним, накануне в Новосибирске на смену аномальному морозу пришло резкое потепление — 5 градусов и снегопад, который затруднил движение по дорогам. Водителей просят быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru