В Новосибирске 43-летний мужчина отравился средством от вшей

Мужчины, отравившийся средством от вшей, обратился в больницу за помощью. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Городскую клиническую больницу №4 на улице Титова обратился 43-летний мужчина. Он рассказал врачам, что чувствует себя плохо. Он отравился, выпив средство от вшей. Оно было сделано на спирту.

— Мужчина пришел в больницу 26 января около 20.00. Его осмотрели медики и госпитализировали в токсикологию. Пациенту оказывают необходимую помощь, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в селе Каменка произошел несчастный случай. Там отравился 64-летний мужчина, который чистил погреб. Он надышался газами. Сибиряк скончался до приезда скорой помощи.

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