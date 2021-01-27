Под Новосибирском столкнулись три грузовика: пострадали два водителя

Две фуры столкнулись лоб в лоб. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

Сегодня 27 января в Новосибирской области столкнулись три грузовика. ЧП произошло на Северном объезде, между поселком Озерный и мостом через Обь.

— Участниками аварии на 40-м км Северного объезда стали грузовики Mercedes-Benz, MAN и DUF. Пострадали водители МАНа и Мерседеса. Сотрудники ГИБДД организовали на данном участке реверсивное движение, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Страдымов, начальник отделения пропаганды УГИБДД НСО

На кадрах видно, что два грузовика столкнулись лоб в лоб. По словам очевидцев, еще один грузовой автомобиль находится в кювете.

В социальных сетях сибиряки высказали свое мнение об этой аварии:

— Главное, чтобы все живы были.

— Как же страшно!

— Там кажется водителя зажало.

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