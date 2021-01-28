Погода в Новосибирске на 28 января 2021 года: что обещают синоптики

Синоптики рассказали, что ждет новосибирцев
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Погода в Новосибирске 28 января 2021 года: в город пришло тепло, весь день будут обильные снегопады, а столбик термометра покажет около -5 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
— Ночью 28 января сохранится небольшой снег, слабая метель, поземок. Температура воздуха -5 — -7 градусов, днем — -2 — -4 градуса. На дорогах снежные местами заносы, гололедица. Ветер юго-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По Новосибирской области днем будет от -2 до -7 градусов. Будут также облачно, небольшой снег, метели и изморозь, местами снежные заносы и гололедица.
По прогнозу «Яндекса», весь день 27 января будет идти снег. Весь день погода останется стабильной, около -5 — -6 градусов.
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