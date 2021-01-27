Полицейские задержали вооруженных вымогателей под Новосибирском

Полицейские ищут потерпевших от банды вымогателей в Чистоозерном районе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Полицейские поймали банду, которая, угрожая убийством и похищением, вымогала у деревенских жителей крупные суммы денег. Пока на счету пяти жуликов, по версии оперативников, три эпизода, но это, скорее всего, неполный список их нападений.

—Они требовали разные суммы - от 30 до 100 тысяч рублей. Люди боялись и платили, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — В настоящее время пятеро участников банды задержаны.

Ранее судимые за кражи и убийства бандиты промышляли в Чистоозерном районе Новосибирской области.При обыске в их домах было найдено оружие, наркотики и мобильные телефоны с набором сим-карт. Самому старшему участнику группировки 53 года, а самому молодому — 26 лет.

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