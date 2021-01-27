Замминистра сообщила, сколько доз вакцины от ковида получит Новосибирская область до конца зимы

Елена Аксенова рассказала, сколько дох вакцины ожидает регион в ближайшее время. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Количество новосибирцев, получивших прививку от коронавируса, медленно, но уверенно растет.

- 13 042. Это количество людей, получивших первый компонент. Закончили полный цикл 2491 человек, - сообщила в эфире Радио КП-Новосибирск заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Она напомнила, что вакцина Спутник-V – двухкомпонентная, именно поэтому количество прививок и получателей «полного курса» различаются. По прогнозам нашей собеседницы, вакцина в дальнейшем будет поступать в регион более динамично.

- Мы, вообще, в ближайшее время, практически в ближайшие дни, ожидаем следующее поступление. До конца февраля, в течение месяца более 100 тысяч доз мы должны получить, - сказала Аксенова.