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Коронавирус Covid-19

Замминистра сообщила, сколько доз вакцины от ковида получит Новосибирская область до конца зимы

По данным на 27 января прививки получили 13 тысяч жителей региона
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Елена Аксенова рассказала, сколько дох вакцины ожидает регион в ближайшее время.

Елена Аксенова рассказала, сколько дох вакцины ожидает регион в ближайшее время.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Количество новосибирцев, получивших прививку от коронавируса, медленно, но уверенно растет.

- 13 042. Это количество людей, получивших первый компонент. Закончили полный цикл 2491 человек, - сообщила в эфире Радио КП-Новосибирск заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Она напомнила, что вакцина Спутник-V – двухкомпонентная, именно поэтому количество прививок и получателей «полного курса» различаются. По прогнозам нашей собеседницы, вакцина в дальнейшем будет поступать в регион более динамично.

- Мы, вообще, в ближайшее время, практически в ближайшие дни, ожидаем следующее поступление. До конца февраля, в течение месяца более 100 тысяч доз мы должны получить, - сказала Аксенова.

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